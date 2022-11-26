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  4. Akciğer kanseri olan Billur Kalkavan'nın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı'yı konuk alan Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı! "Acı çekmek istemiyorum"

Akciğer kanseri olan Billur Kalkavan'nın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı'yı konuk alan Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı! "Acı çekmek istemiyorum"

26.11.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu." diyerek Buğra Bahadırlı ile dertleşti. Bahadırlı'nın moral verdiği Çağlayan, "Acı çekmek istemiyorum" dedi.

Akciğer kanseri olan Billur Kalkavan'nın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı'yı konuk alan Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı! "Acı çekmek istemiyorum"

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, Bahadırlı ile konuşurken duygusal anlar yaşadı.

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"VEFAT ETTİĞİ GÜN CİĞERİMDE KİTLE BULUNDU"

"Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün birşey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu." dedi.

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"TEK BİR ŞEYDEN KORKUYORUM"

Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Armağan Çağlayan sözlerine şöyle devam etti. "Sonra dönüp o programı ben de seyrettim. Ve ben de Billur hanım gibi chek-up'a gittim ve chek-upta çıktı. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır!
Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..."

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Çağlayan'ın sözleri üzerine Buğra Bahadırlı, "Doğru söylüyorlar. Çünkü süreci de anlatayım... Pet scan çektikleri zaman, pette çıksa bile aslında bunun gerçekte ne olduğu biyopsi yapılınca, türüne, genetiğine bakacaklar. Çözüledebilir. Ameliyatla alıp hallediyorlar. Hiç endişe etmeyin." diyerek süreci anlattı.

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"DERSİMİ ALIYORUM, HAYATA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Bahadırlı, "Paralelde biz bunu yaşarken dört arkadaşımın babası da akciğer kanseri ve bir şekilde çözüp atlattırlar. Duygulanmanız çok güzel, asıl problemin, duygusal tıkanıklığı, nereden yaşadığınızı bulup, onu almakla alakalı bir problem varsa hayatınızda, onu çözmeye odaklanmak yeniden... Billur'un da yapmak istediği 'Bu bana bir öğreti için geldi. Ben dersimi alıyorum ve hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum' motivasyonu vardı ve bunu anlatmak istiyordu. Yeni versiyonunuzda, yeni Armaan Çağlayan versiyonunuzda, hayatta belki daha iyi şeyler yaparak, daha çok kişiye ışık olarak, yeni versiyonunuzla yol alacağınızı düşünüyorum. Bu çok güzel bir uyarı. Ben de ölüme yakın tecrübe yaşayınca keşfettim." diyerek Çağlayan'a moral verdi.

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Armağan Çağlayan Billur Kalkavan sevgilisi kalkavan

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