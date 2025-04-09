Hastalık yüzünden sesini kaybetti! Kocasına küfür edebilmek için bakın ne yaptı!

Motor nöron hastalığı nedeniyle felç geçiren bir kadın, kocasına hâlâ küfür edebilmek için son kez sesini kaydetti.

Daily Star'da yer alan habere göre 40 yaşındaki Anna Barrow, iki yıl önce teşhis konulduktan sonra sesini kaydetmeye başladı . Üç çocuk annesi evli kadın, "Çok konuşmayı seviyorum" dedi.

"Sesim, bağımsızlığımın son parçası, bu yüzden onu kaybetmem durumunda hazırlanmak gerçekten zordu. Artık bacaklarımı veya kollarımı kullanamıyorum, bu yüzden konuşmak benim için son derece önemli." ifadelerini kullandı. Anna, özel ses sentezleme yazılımı çalıştıran bir bilgisayara bağlı bir mikrofona 50 rastgele cümle söyledi ve kaydetti.

KÜFÜR DE KAYDETTİ

Anna, kızlarının isimleri de dahil olmak üzere 300'e yakın kişisel cümle kurdu ve küfürler etti. "Kocama bağırıp küfür edebiliyorum, bu da bir artı" dedi. 41 yaşındaki eşi ise "Anna'nın yapması gereken tek şey, söylemek istediği kelimenin üzerinde 1,5 saniye beklemek ve kelime tekrar oynatılıyor. "Konuşmayı çok daha fazla tercih ediyor. Sistemi çoğunlukla kötü bir gün geçirdiğinde veya yorgun olduğunda kullanıyor."