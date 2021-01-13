Hastalıklara kalkan olacak lahana turşusu nasıl yapılır? Yemeye doyamayacaksınız

Kolayca hazırlayabileceğiniz lahana turşusu tarifi ile marketlerde satılanlardan farksız nefis bir sonuç alabilirsiniz. Sulu yemeklerle servis edebileceğiniz turşuyu kolayca kurmak için tarife kısa süre göz atmanız yeterli. Geçmişten günümüze özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmamızı sağlayan lahana turşusu, yalnızca beyaz değil siyah ve kırmızı lahanalardan da hazırlanabiliyor. Rahatça saklayacağınız, tadına doyamayacağınız lahana turşusu bakın evde nasıl yapılıyor?

LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

Orta büyüklükte 1 lahana

1/2 bardağı kaya tuzu

3 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Arzu edilmesi durumunda kurutulmuş kırmızı biber

Su

LAHANA TURŞUSU TARİFİ

Orta büyüklükteki lahanayı yaprak yaprak ayırarak iyice yıkıyoruz. (Lahananın dış yapraklarını çöpe atabilirsiniz)

Lahananın kök kısmını çıkarmak için uzun uzun bir kaç yerinden kesiyoruz.

Ardından lahanı parçalara ayırarak kesmeye başlıyoruz.

Kesme işleminin ardından lahanaları tencereye alıyoruz.

Tencereye kaya tuzunu ekliyoruz ve lahanaları 10 dakika kadar ovuyoruz.

Tuz ile ovarak hazırladığımız lahanaları kavanoza yerleştirmeye başlıyor. Bu işlem sırasında boşluk kalmaması için lahanaları bastırarak yerleştirmemiz gerekiyor.

Kabuklarını soyduğumu sarımsakları lahanaların arasına yerleştiriyoruz.

Lahana turşusunu acı hazırlayacaksa aralara kırmızı biber de ekleyebilirsiniz.

Kavanozu doldurana kadar devam ettiğimiz işlemi limon tuzu, sirkeyi ve kavanozu dolduracak kadar suyu ekleyerek sonlandırıyoruz.

Ardından kavanozu hava almayacak şekilde kapatıyoruz.

Sıkıca kapağını kapadığımız kavanozu ters çevirerek malzemelerin karışmasını sağlıyoruz.

Lahanaların rengi dönene kadar hazırladığımız turşu kavanozumuzu serin ve ışık almayan bir yerde bekletiyoruz.

15 gün kadar bekleyen lahana turşusu artık yemeye hazır. Şimdide nafiyet olsun...

NEFİS LAHANA TURŞUSU TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Turşu hazırlarken kullanacağınız üzüm sirkesi daha iyi sonuç almanıza yardımcı olabilir.

Turşuların daha geç erimesini sağladığı için lahana turşusu yapımında kaya tuzu kullanmanızı öneririz.

Turşuyu hazırladıktan sonra oda ısısında ve güneş almayan bir odada en az 15 gün muhafaza edilmesi gerekir.

Lahana turşusu kurarken kaynar suda 5 dakika kadar haşlamanız durumunda turşunuz daha kısa sürede hazır olacaktır.

İsterseni lahana turşusunu hazırlarken içine kırmızı biber gibi dereotu da ekleyerek farklı bir tat elde edebilirsiniz.

LAHANA TURŞUNUN FAYDALARI

İçindeki vitaminler sayesinde yüksek besin değerine sahip olan lahana turşunun oldukça önemli faydaları bulunuyor. Kalp hastalığı riskini azaltan, sindirim sistemini iyileştiren lahana turşusu kemik erimesini önlüyor ve beyin sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendirme konusunda da yardımcı rol üstlenen lahana turşunun faydaları arasında kanseri önlemek de yer alıyor.