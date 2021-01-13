Hastalıklara kalkan olacak lahana turşusu nasıl yapılır? Yemeye doyamayacaksınız

Kolayca hazırlayabileceğiniz lahana turşusu tarifi ile marketlerde satılanlardan farksız nefis bir sonuç alabilirsiniz. Sulu yemeklerle servis edebileceğiniz turşuyu kolayca kurmak için tarife kısa süre göz atmanız yeterli. Geçmişten günümüze özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmamızı sağlayan lahana turşusu, yalnızca beyaz değil siyah ve kırmızı lahanalardan da hazırlanabiliyor. Rahatça saklayacağınız, tadına doyamayacağınız lahana turşusu bakın evde nasıl yapılıyor?
LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?
MALZEMELER:
- Orta büyüklükte 1 lahana
- 1/2 bardağı kaya tuzu
- 3 baş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
- 1 su bardağı üzüm sirkesi
- Arzu edilmesi durumunda kurutulmuş kırmızı biber
- Su
LAHANA TURŞUSU TARİFİ
- Orta büyüklükteki lahanayı yaprak yaprak ayırarak iyice yıkıyoruz. (Lahananın dış yapraklarını çöpe atabilirsiniz)
- Lahananın kök kısmını çıkarmak için uzun uzun bir kaç yerinden kesiyoruz.
- Ardından lahanı parçalara ayırarak kesmeye başlıyoruz.
- Kesme işleminin ardından lahanaları tencereye alıyoruz.
- Tencereye kaya tuzunu ekliyoruz ve lahanaları 10 dakika kadar ovuyoruz.
- Tuz ile ovarak hazırladığımız lahanaları kavanoza yerleştirmeye başlıyor. Bu işlem sırasında boşluk kalmaması için lahanaları bastırarak yerleştirmemiz gerekiyor.
- Kabuklarını soyduğumu sarımsakları lahanaların arasına yerleştiriyoruz.
- Lahana turşusunu acı hazırlayacaksa aralara kırmızı biber de ekleyebilirsiniz.
- Kavanozu doldurana kadar devam ettiğimiz işlemi limon tuzu, sirkeyi ve kavanozu dolduracak kadar suyu ekleyerek sonlandırıyoruz.
- Ardından kavanozu hava almayacak şekilde kapatıyoruz.
- Sıkıca kapağını kapadığımız kavanozu ters çevirerek malzemelerin karışmasını sağlıyoruz.
- Lahanaların rengi dönene kadar hazırladığımız turşu kavanozumuzu serin ve ışık almayan bir yerde bekletiyoruz.
- 15 gün kadar bekleyen lahana turşusu artık yemeye hazır. Şimdide nafiyet olsun...
NEFİS LAHANA TURŞUSU TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Turşu hazırlarken kullanacağınız üzüm sirkesi daha iyi sonuç almanıza yardımcı olabilir.
Turşuların daha geç erimesini sağladığı için lahana turşusu yapımında kaya tuzu kullanmanızı öneririz.
- Turşuyu hazırladıktan sonra oda ısısında ve güneş almayan bir odada en az 15 gün muhafaza edilmesi gerekir.
- Lahana turşusu kurarken kaynar suda 5 dakika kadar haşlamanız durumunda turşunuz daha kısa sürede hazır olacaktır.
- İsterseni lahana turşusunu hazırlarken içine kırmızı biber gibi dereotu da ekleyerek farklı bir tat elde edebilirsiniz.
LAHANA TURŞUNUN FAYDALARI
İçindeki vitaminler sayesinde yüksek besin değerine sahip olan lahana turşunun oldukça önemli faydaları bulunuyor. Kalp hastalığı riskini azaltan, sindirim sistemini iyileştiren lahana turşusu kemik erimesini önlüyor ve beyin sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendirme konusunda da yardımcı rol üstlenen lahana turşunun faydaları arasında kanseri önlemek de yer alıyor.
KIRMIZI LAHANA TURŞUSU NASIL KURULUR?
Farklı seçenekleriyle sofrada yerini alan turşular arasında en sevilenlerden biridir lahana. Besleyici ve sağlık deposu yan ürün olarak yemeklere eşlik eden kırmızı lahana turşusunun, diğer turşu çeşitlerine göre yapımı daha kolaydır. Mor lahana turşusu olarak da duymaya alışkın olduğumu kırmızı lahana turşusu özellikle lokantalarda tercih edilen tatlar arasında yer alır. Yedikçe yedirten bu turşu aynı zamanda bütçe dostudur. Fazla yapmadan hızlıca tüketildiği takdirde damakta daha nefis bir tat bırakacak kırmızı lahana turşusu (siyah lahana turşusu) nasıl yapılır?
KIRMIZI LAHANA TURŞUSU YAPIMI İÇİN NEFİS TARİF
MALZEMELER
- Orta boy kırmızı lahana
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı üzüm sirkesi
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
YAPIMI:
- Lahanayı ince ince doğrayın.
- Derin bir kapta 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek lahanaları ovalım ve 10 dakika kadar bekletelim.
- Ardından lahanaları kavanoza yerleştirelim. Arasında boşluk kalmaması için bastırarak yerleştirmemiz gerekmektedir.
- Başka bir kapta 1 bardak su ve 1 bardak üzüm sirkesine 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyerek karıştıralım.
- Hazırladığımız karışımı lahanaların üzerine ilave edelim.
- Lahana turşusunu kurmak için işlemin ardından kapağı sıkıca kapatarak 4 gün kadar buzdolabından bekletelim.
- Turşumuz hazır, afiyet olsun.
NEFİS KIRMIZI LAHANA TURŞUSU YAPIMI İÇİN PÜF NOKTALAR
- Lahanaları tuzla ovarken yumuşadığından emin olun.
- Kırmızı lahana turşusunu kurarken yemeklik tuz ya da kaya tuzu tercih edebilirsiniz.
- Turşunun daha uzun süre dayanması için dolapta bekletin. Dolaba koymak istemezseniz soğuk bir odada güneş görmeyecek şekilde saklayabilirsiniz.
LİMONLU LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?
Mor lahana turşusu yaparken içine sirke ya da limon tuzu koymak istemezseniz turşunuzu limonla hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler:
- Orta boy mor lahana,
- 3 tane limon,
- Kesme şeker,
- 1 yemek kaşığı tuz,
- İçme suyu.
Limonlu lahana turşusu yapımı:
- Lahanalarınızı ince ince doğradıktan sonra 1 yemek kaşığı tuz dökerek lahanalar yumuşayana kadar karıştırın.
- Ardından kabuğunu soyduğunu 2 limonu ince halkalar şeklinde doğrayarak kaba ekleyin.
- Karışımınızı kavanoza koyarak içine 1 küp şeker atın
- 1 limonun suyunu içme suyuyla karıştırarak lahanaların üzerine çıkana kadar suyu ilave edin.
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