Tadı kuzu etine benzetiliyor, toprak altından çıkıyor: 'Altın bulsam bu kadar sevinmem

Trüf mantarların bir çeşidi olan ve toprak altında yetişen dolamanı bulmak için ucu sivri demir çubuklardan yararlanılıyor. Genellikle ilkbahar yağmurlarından sonra toprak altında yetişen mantarın kilogram fiyatı ise bin 500 ile 2 bin TL arasında değişiyor. Eskişehir'de vatandaşlar günün erken saatlerinde arayışlarına başlayıp güneş batana kadar bu işe devam ediyorlar.

“Dolaman mantarı” olarak bilinen mantar, İç Anadolu’da özellikle Eskişehir ve Konya çevresinde toprak altında yetişen, trüf benzeri bir mantar türü olarak biliniyor. Halk arasında hem lezzeti hem de besleyici yapısıyla değer görüyor. Bilimsel çalışmaları sınırlı olsa da, içerdiği besin değerleri nedeniyle bazı faydalarıyla öne çıkıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Dolaman mantarı, diğer birçok mantar türü gibi yüksek protein içeriyor. Bu nedenle uzun süre tok tutabiliyor, kas gelişimini destekleyebiliyor, enerji verici besinler arasında gösteriliyor. Yöre halkının “etten bile güçlü” demesinin nedeni de protein oranı.

Mantarlar genel olarak beta glukan, antioksidan ve mineral içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen besinler arasında kabul ediliyor.

Lifli yapısı sayesinde sindirimi destekleyebiliyor, uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor.

Bu yüzden kırsal bölgelerde yoğun çalışan kişiler tarafından sık tüketiliyor.

Toprak altında yetişen mantar türleri potasyum, fosfor, demir ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olabiliyor. Bu mineraller kas fonksiyonları enerji üretimi ve sinir sistemi için önemli.

HEM LEZZETLİ HEM DÜŞÜK KALORİLİ

Yağ oranı düşük olduğu için kontrollü tüketildiğinde dengeli beslenmeye destek olabilir, yüksek kalorili et alternatiflerine göre daha hafif kalabilir.

Ancak dikkat edilmesi gerekenler var. Uzmanlar, yabani mantarların mutlaka bilen kişiler tarafından toplanması gerektiğini vurguluyor. Çünkü bazı zehirli mantarlar görünüş olarak benzerlik gösterebiliyor. Ayrıca aşırı tüketiminin tansiyonu etkileyebileceği ve hassas kişilerde sindirim sorunlarına yol açabileceği de belirtiliyor.

Yaklaşık 30 yıldır dolaman arayan Fevzi Tek, "Ben 50 yaşımdayım, yaklaşık 20 yaşımdan beri topluyorum dolaman mantarını. Tadını kuzu etine benzetiyoruz ama kuzu etinden de tatlı. Kırsal bölgelerde çıkıyor çoğunlukla. Yağmur yağdıkça sayısı artıyor. Biz satmıyoruz ama arkadaşlar satarken az önce şahit oldum, kilogramını bin 500 TL'ye sattıklarına şahit oldum. Dolaman mantarını toplaması da çok zor. Mesela akşama kadar dolaşsak 3 kilo falan ancak toplanıyor. Eğer eylül-ekimde yeterince yağmur yağarsa nisanın sonundan mayısın sonuna kadar toplanıyor. Dolaman mantarını bulduğumda çok seviniyorum. Bence altından bile daha değerli. Altın bulsam bu kadar sevinmem. Doğada sessiz sakin bir şekilde toplaması da çok zevkli" diye konuştu.