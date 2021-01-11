YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hastalıklara karşı kalkan oluyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Usta şeften börülce salatası tarifi

Hastalıklara karşı kalkan oluyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Usta şeften börülce salatası tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem doyurucu hem de besleyici bir lezzet arıyorsanız börülce salatası tam size göre. Bağışıklığın güçlendirilmesine ve kolajen sentezine yardımcı olan börülce, birçok vitaminden yönünden de oldukça zengin. Gelin, bu faydalara fayda katalım ve börülce salatasını mercimek ve fasulye ile zenginleştirelim. İşte usta şeften börülce salatası tarifi.

Sağlıklı hücre ve dokuların çalışmasını destekleyen A, B1, B2, B3, B5, B6, C, folik asit gibi vitaminler yönünden zengin olan börülce sık sık tüketilmesi gereken gıdaların başında geliyor. Ayrıca demir, kalsiyum , magnezyum, selenyum, çinko, bakır ve fosfor gibi muazzam miktarda mineralin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan oluyor. Malzemeleriniz hazırsa, gelin sofranızdan eksik etmeyeceğiniz börülce salatası nasıl yapılır, öğrenelim.

BÖRÜLCE SALATASI MALZEMELERİ

  • 80 gram siyah mercimek
  • 100 gram kuru börülce
  • 80 gram maş fasulyesi
  • Maydanoz
  • Taze nane
  • Kırmızı köz biber
  • Marul

Sosu için;

  • Sızma zeytinyağı
  • Balzamik sirke
  • Bal
  • Elma sirkesi

BÖRÜLCE SALATASI NASIL YAPILIR?

  • Haşlanmış kuru bakliyatları tencere veya kasenin içine alıyoruz. Burada börülce diğer malzemelerden daha fazla olmalıdır.
  • Taze naneleri, maydanozları ince ince doğrayıp salatanın içine atıyoruz.
  • Közlenmiş biberin içini temizleyip küçültüyoruz.Biberleri de harcın içine ilave ederek sosu yapmaya başlıyoruz.
  • Sızma zeytinyağı bir kaba boşaltıyoruz. İçine iki yemek kaşığı elma ve balzamik sirke ilave ediyoruz. 20 gram kadar da bal koyuyoruz.
  • Karıştırarak sosu hazırlıyoruz. Daha sonra Sosu harcımızın içine ilave ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz ballı balzemik sosumuzu harcımızın içine ilave ediyoruz.
  • Bütün malzemeleri sosla beraber karıştırıyoruz. Tuzu ilave ediyoruz. Marul ile süsleyerek servis edebiliriz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Tatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyorTatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyor
MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu ve Bülent itirafı!

Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu ve Bülent itirafı!

WhatsApp'ı sildi! 'Ağzı bozuk konuşmalarım...'

WhatsApp'ı sildi! 'Ağzı bozuk konuşmalarım...'

Ünlü oyuncu Menajerimi Ara'ya veda etti!

Ünlü oyuncu Menajerimi Ara'ya veda etti!

İçiyle içli köfteye, dışıyla paçangaya rakip!

İçiyle içli köfteye, dışıyla paçangaya rakip!

Yapımı kolay lezzeti olay: Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi

Yapımı kolay lezzeti olay: Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyor

Tatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyor

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi

Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Yemeyen bin pişman! Hem besleyici hem de...

Yemeyen bin pişman! Hem besleyici hem de...

Diğer Haberler

Domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Hem lezzetli hem pratik! Öyle faydaları varmış ki...

Yapımı kolay lezzeti olay: Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi

Yapımı kolay lezzeti olay: Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi

İçiyle içli köfteye, dışıyla paçangaya rakip: Avcı böreği tarifi!

İçiyle içli köfteye, dışıyla paçangaya rakip!

Sade muhallebi tarifi ile tatlı kriziniz son bulacak

Tatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyor

Üzeri nar gibi kızarıyor su böreği tadında oluyor! Beşamel soslu fırın makarna tarifi

Üzeri nar gibi kızarıyor su böreği tadında oluyor!

Çikolatalı Amerikan kurabiyesi tarifi ile eviniz kahve dükkanlarını aratmayacak!

Kahve dükkanında satılandan farksız Amerikan kurabiyesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.