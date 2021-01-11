Hastalıklara karşı kalkan oluyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Usta şeften börülce salatası tarifi

Sağlıklı hücre ve dokuların çalışmasını destekleyen A, B1, B2, B3, B5, B6, C, folik asit gibi vitaminler yönünden zengin olan börülce sık sık tüketilmesi gereken gıdaların başında geliyor. Ayrıca demir, kalsiyum , magnezyum, selenyum, çinko, bakır ve fosfor gibi muazzam miktarda mineralin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan oluyor. Malzemeleriniz hazırsa, gelin sofranızdan eksik etmeyeceğiniz börülce salatası nasıl yapılır, öğrenelim.

BÖRÜLCE SALATASI MALZEMELERİ

80 gram siyah mercimek

100 gram kuru börülce

80 gram maş fasulyesi

Maydanoz

Taze nane

Kırmızı köz biber

Marul

Sosu için;

Sızma zeytinyağı

Balzamik sirke

Bal

Elma sirkesi

BÖRÜLCE SALATASI NASIL YAPILIR?

Haşlanmış kuru bakliyatları tencere veya kasenin içine alıyoruz. Burada börülce diğer malzemelerden daha fazla olmalıdır.

Taze naneleri, maydanozları ince ince doğrayıp salatanın içine atıyoruz.

Közlenmiş biberin içini temizleyip küçültüyoruz.Biberleri de harcın içine ilave ederek sosu yapmaya başlıyoruz.

Sızma zeytinyağı bir kaba boşaltıyoruz. İçine iki yemek kaşığı elma ve balzamik sirke ilave ediyoruz. 20 gram kadar da bal koyuyoruz.

Karıştırarak sosu hazırlıyoruz. Daha sonra Sosu harcımızın içine ilave ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz ballı balzemik sosumuzu harcımızın içine ilave ediyoruz.

Bütün malzemeleri sosla beraber karıştırıyoruz. Tuzu ilave ediyoruz. Marul ile süsleyerek servis edebiliriz.



