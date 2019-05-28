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Hastalıklara şifa! Pancarı çiğ olarak tükettiğinizde bakın neler oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

Renginin, tadının yanı sıra şifasıyla da gönüllere taht kuran pancarın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle çiğ olarak tüketildiğinde etkileri şaşırtıyor.

Hastalıklara şifa! Pancarı çiğ olarak tükettiğinizde bakın neler oluyor

Karaciğer sağlığını destekleyen pancar, karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Kanın temizlenmesini sağlayan pancar, kronik hastalıkları da engeller.

Kan dolaşımını kolaylaştırdığı için tansiyonu düşürür.

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Eğer mide sorunları yaşıyorsanız bunun için pancar suyundan faydalanabilirsiniz. Pancarda bulunan betalain maddesi, sebzeye kırmızı rengini veren antioksidandır. İçerdiği lif sayesinde mide yanmasına iyi gelir.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uslu, anavatanı Akdeniz olan kırmızı pancarın, içerdiği vitamin ve mineraller bakımından adeta enerji deposu olduğunu söyledi. Sağlığa en yararlı besinlerden biri olan ve A, B, C, P vitaminleri içeren kırmızı pancarın, mineraller bakımından da çok zengin olduğunu belirten Uslu, "Pancar, Fosfor, demir, magnezyum, potasyum, çinko ve kalsiyum deposudur. Pancarın yaprakları da aynı şekilde vitamin ve mineral açısından zengindir" dedi.

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Uzmanlar pancarın 15 dakikadan fazla pişirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Pancarda bulunan antioksidanlar, kanseri önleyecek kadar güçlüler. Brtanin ve vulgaxanthin antioksidanları uzun süre kaynatıldığında ne yazık ki etkisini kaybediyor.

İyi bir iltihap sökücüdür. Sabahları aç karnına limon ile karıştırıp tüketildiğinde vücudunuzun temizlendiğini fark edeceksiniz.

Saç dökülmesine, sedefe ve egzamaya iyi gelmektedir.

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Yan etkisi var mıdır?

Yüksek miktarda su ile seyreltilmeyen pancar suyu karaciğerinize zarar verebilir.

Böbrek taşı olanlara pancar suyu tavsiye edilmez.

Ses telleri geçici olarak zarar görebilir.

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