Hastanede kaos! Hemşire gibi davranıp yaptığı şey dehşete düşürdü

Riverside County Şerif Departmanı, 23 yaşındaki Jesenea Miron'un yeni işe alınmış bir hemşire kılığında Riverside Üniversitesi Sağlık Sistemi Tıp Merkezi'ne girdikten sonra bir bebeği çalıp kaçırma girişiminde bulunması üzerine tutuklandığını açıkladı.

ŞANS ESERİ BAŞARDILAR

Miron'un 14 Temmuz'da California hastanesinde bir hastanın odasına girdiği ve onlara hemşire olduğunu söyledikten sonra bebeklerini almaya çalıştığını söylediği iddia bildirildi. Hastane personeli Miron'la karşı karşıya geldi ve güvenliği uyardı, ancak açıklamaya göre Miron onu durduramadan kaçtı. Şans eseri hastane çalışanları, hastaneden ayrılmadan önce bebeği elinden alabilmeyi başardılar.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık bir saat doğusunda bulunan Riverside Üniversitesi Sağlık Sisteminin CEO'su Jennifer Cruikshank yaptığı açıklamada, hastane personelinin Miron'un hastane odasına nasıl girdiğini ve hastanın ailesiyle nasıl etkileşime girebildiğini araştırmak için şerif departmanıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Ayrıca olayın ardından şerif ofisinden birkaç memurun hastaneye yönlendirildiğini ve güvenlik protokolünün incelenip güçlendirildiğini anlattı.

1 MİLYON DOLAR KEFALET

Miron, polisin suçla ilgili başka kanıtlar da bulduğu Kaliforniya, Moreno Vadisi'nde tutuklandı. Mahkeme kayıtlarına göre, genç kadın şimdi çocuk kaçırma suçunun yanı sıra ağır bir çocuk çalma suçlamasıyla da karşı karşıya. Genç kaıdn suçsuz olduğunu iddia etse de kendisinden 1 milyon dolar kefalet talep edildi.

