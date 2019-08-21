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Hastanede skandal olay! Sağlık çalışanı, hastayı tokatladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 21.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Brezilya’da bir hastanede sağlık çalışanı, hastaların giremediği alana izinsiz giren bir hastayı tokatladı. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen olay büyük tepki çekti.

Olay, Brezilya’nın Londrina şehrindeki bir hastanenin acil kliniğinde meydana geldi. Hastaların girmesinin yasak olduğu alana giren ve ‘ilaç çaldığı’ iddia edilen bir hasta, sağlık çalışanı tarafından tokatlandı. Yerel medya, sağlık çalışanının daha önce hastayı uyardığını, hastanın ise dinlemediğini; sağlık çalışanının tokat atmasının ardından ise sağlık çalışanı ile hasta arasında arbede yaşandığını duyurdu.

‘OLAY BELEDİYE BAŞKANINA KADAR GİTTİ’

Sosyal medyada tepki çeken sağlık çalışanı, Londrina Belediye Başkanı Marcelo Belinati’ye iletildi. Belinati, yaptığı açıklamada, “Daha önce ne olduğuna bakılmaksızın hiçbir şey şiddet kullanımını haklı gösteremez” dedi.

Hastayı tokatlayan sağlık çalışanı için soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Tokat

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