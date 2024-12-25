Hastanedeki son görüntüsü herkesi üzmüştü! Ferdi Tayfur'dan haber var

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur ameliyat olmuş ve ünlü ismin hastane odasındaki görüntüsü herkesi üzmüştü. Tayfur için sosyal medyada; 'geçmiş olsun' mesajları yağmıştı.

Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda usta sanatçının son durumu hakkında bilgi verdi.

Şirin Gözalıcı; "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak önce ilçedeki, sonra da Muğla'daki bir hastaneye kaldırıldı. Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, 2020'de Antalya'da oğlunun böbreği nakledilmişti. 16 Aralık'ta rahatsızlanması üzerine tekrar Antalya'ya sevk edilerek bir hastanede ameliyat oldu.