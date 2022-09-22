Hastanelerde "sus" işareti yaptığı fotoğrafla tanınmıştı! Dilek Tunca'nın değişimi görenleri şaşırtıyor

Seneler önce hastane duvarlarında resmine yer verilen ve adeta bir ikon haline gelen “sus” işareti yapan hemşire, yıllar sonra değişimiyle görenleri şaşırttı. Duvarlarda yer alan sus işaretini yapan model olan Dilek Tunca, şimdilerde hayatını İzmir'de sürdürüyor.

HASTANE DUVARLARINDAKİ 'SUS' İŞARETİ YAPAN HEMŞİRENİN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

2 senedir İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hayatını sürdürdüğü bilinen Dilek Tunca'nın o fotoğrafı 1976 yılında çekilmişti. Fotoğrafın çekildiği 1976 yılında yurt dışından seyahatten dönmüş olan Tunca, ajanstan gelen arama üzerine bu proje için görüşmeye gittiğini açıklamıştı.

Gelişme sonrası bir ilaç firmasının sağlık kuruluşları için "sus işareti" kataloğu deneme çekimlerine katılan isim, yalnızca kendisinin değil, birkaç başka adayın da fotoğraflarının çekildiğini belirtmişti.

HASTANEDEN ÖDÜNÇ KIYAFET ALDILAR

Bir hastane başhemşiresinden alınan ödünç kıyafetle çekimlerin yapıldığını belirten isim, fotoğrafın hikayesini "Ajansta bir sürü poz çektiler, sonra arasından da bildiğimiz pozu seçtiler. Set normaldi, 2-3 kişiydik. 'Bir tek hastanelere koyacağız, sus işareti yapın' dediler." sözleriyle anlatmıştı.

ÜLKE GENELİNDE HER HASTANEDE YER ALDI

Ülke genelinde fotoğrafı her yerde bulunan isim "Atatürk'ten sonra duvardan inmeyen fotoğraf benimkiydi. Herkes geldi gitti, ben duvarda 'bayan sus' olarak kaldım." cümleleriyle dikkat çekmişti. Ünlü modelin son hali ise görenleri şaşırttı.

İşte yıllar sonra hastanelerde 'sus' işaretiyle tanınan Dilek Tunca'nın son hali...





