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Hastanelerin ilaçları UPS’in drone ağı ile taşınacak

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TEKNOLOJİ  | 03.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

ABD’nin dev karo şirketi UPS drone ile teslimat yapabilmek için FAA’dan gerekli izinleri aldı. Şirket, böylece dünyadaki ilk drone havayolu da oldu.

Hastanelerin ilaçları UPS’in drone ağı ile taşınacak

Federal Aviation Administration tarafından yapılan incelemede drone’ları işletmesinde sakınca görülmeyen şirket, böylece artık şehir deposuna ulaştırdığı kargoları drone ile dağıtabilecek.

Kargo devi bu drone servisini işletmek için Flight Forward isimli bir iç bölüm kurdu. Şirket, Flight Forward isimli bölüm aldığı izin sayesinde tüm ABD’de sınırsız sayıda drone işletebilecek.

Bu drone’lar kişisel kullanım limiti olan 25 kg’dan daha ağır yükleri taşıyabilecek. Ayrıca gece karanlığında da uçabilecekler. Kargo devi ilk aşamada drone’lar ile hastanelerin acil ilaç ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyor. Böylece drone taşımacılığına dair deneyimini de genişletmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ilaç ups drone

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