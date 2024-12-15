Hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur'un sağlık durumu nasıl? İlk görüntü...

Türk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon şikayetiyle rahatsızlandı ve hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçıya ilk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulmuştu.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği öğrenildi.

Yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yüz felcinin ardından fizik tedavi gören Ferdi Tayfur böbrek nakli olmuştu. 50 yaşındaki oğlu Timur böbreklerinden birini babasına vermişti. (DHA)