Soyadı krizi büyüdü! Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'dan 50 milyon TL istedi! 'Utanıyorum' diyerek isyan etti

MYNET-Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile evlenerek üçüncü kez nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinden kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur, 18 Haziran 2024'te ise kızı Tuğçe Lina'yı kucağına aldı. Kızının düğününe dahi gitmeyen Ferdi Tayfur şimdi de kızıyla 'soyadı' krizi yaşıyor.

AİLEDE KRİZ BÜYÜDÜ

Ünlü sanatçı avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızının soyadını ticari amaçlı kullanmasını istemediği ve kullanmaya devam ederse suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Ferdi Tayfur'un bu hamlesinden sonra kızı sosyal medya üzerinden bir cevap vererek 'Tayfur soyismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya, o yüzden soyadım Tayfur. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size.' açıklamasını yaptı.

AÇIKLAMALARINA DEVAM ETTİ

Ferdi Tayfur bu açıklamanın ardından sessizliğini korurken Tuğçe Tayfur açıklamalarına devam etti. Yine sosyal medya üzerinden bir video paylaşan Tuğçe Tayfur; "Ben haksızlığa geldiğimde susamıyorum, gerçekten deniyorum susmayı. Dosyayı benden gizlediler. Çok merak edip dosyanın içeriğini gördüğümde utandım biliyor musunuz.

'50 MİLYON TL İSTEDİLER'

Yüzüm kızardı. Tuğçe Tayfur Store bir marka ve ben tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu benim öz babamın soyadı ve sen bunun için benden 50 milyon TL mi istiyorsun? 50 milyon TL olmazsa da yüz 58 hisse mi istiyorsun? Utandım. Yemin ediyorum utandım. Tuğçe Tayfur benim sen değilsin ki... Ben Ferdi Tayfur Store açmadım. Kendi adımla açtım mağazayı. Senin istediğin gibi oldu; sahneyi bırak, sen zaten güzel çizim yapıyorsun dedin. Kocamda arkamda durdu işte. Şoktayım" ifadelerini kullandı.