Hatalı sünnet yaşam boyu özgüven kaybı nedeni

Cerrahi bir müdahale olan sünnetin işinin ehli bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir. Ülkemizde ciddi oranlarda hatalı sünnet uygulamalarına rastlanmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sünnetlerin çoğunun doktorlardan çok sünnetçi, berber veya sağlık memurları tarafından yapılması bunun en büyük sebebidir. Üroloji polikliniklerine başvuran hastaların genital muayenelerinde yüzde 20’ye yakın oranlarda hatalı sünnet uygulamalarıyla karşılaşılmaktadır.

EBEVEYNLER HATALI SÜNNETİ ANLAMAYABİLİR

Ebeveynlerin çoğu hatalı sünneti anlamaz, çünkü peniste dışarıdan gözle görülmeyen hasarlar kalabilmektedir. Bu sebeple aileler sünnet yapan kişi tarafından nasıl yönlendirilirlerse ona inanabilirler. Böyle durumlarda sünnet sonrası ciddi bir sorun olup olmadığı şüphesini yaşamaktansa çocuğunun sünnetinin uzman bir doktor tarafından yapılmasını sağlamak en doğru yaklaşımdır. Bir kısmı dışında çoğu sünnet hatası sonradan düzeltilebilse de hem yeniden bir operasyon stresine girilmesine hem de ciddi derecede kaygıya sebep olmaktadır. Çocuklar mutlaka steril şartlarda, ehil bir hekim tarafından, uygun bir yaşta sünnet ettirilmelidir. Aksi halde yapılan küçük hatalar çocuklarda özgüven kaybına, psikolojik bozukluklara ve işlevsel bozukluklara yol açabilir. Sünnet cerrahi bir girişimdir ve önemsiz, basit bir müdahale olarak görülmemelidir.