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Hatay'a dönen Volkan Demirel yine gözyaşlarına boğuldu! 'Ben buradayım, merak etmesinler!'

13.02.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılan Türkiye'de vatandaşlar, depremzedeler için adeta seferber oldu ve yardım için harekete geçti. Felaketin ilk dakikalarından itibaren yardım çağrısında bulunan ve takımını Hatay'dan tahliye eden Volkan Demirel, yeniden şehre dönmüştü. Köylerde yardımlarına devam eden genç teknik adam, depremzede çocuklarla görüntülü konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Hatay'a dönen Volkan Demirel yine gözyaşlarına boğuldu! 'Ben buradayım, merak etmesinler!'

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından yasa boğuldu. Yıkılan binlar sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremzedeler için ise ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından yardım kampanyaları başlatılmıştı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, gönderilen yardım tırları da bölgeye ulaştı.

TAKIMI VE AİLESİNİ TAHLİYE ETMİŞTİ

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Felaketin ilk gününde Hatay'da bulunan ve yaşanan afetin ardından gözyaşlarıyla yardım çağrısında bulunan Volkan Demirel, takımı ile ailesini bölgeden tahliye etmişti.

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

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Hatay'a yeniden geri dönen Demirel, yardım çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

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Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Volkan Ballı aracılığıyla depremzede çocuklarla görüntülü olarak konuştu.

"BEN BURADAYIM, MERAK ETMESİNLER"

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Gerçekleştirilen görüşmede "Hatay'dayım, köylere yardım götürüyoruz" diyen Volkan Demirel, çocuklara "Kendilerine iyi baksınlar. Ben buradayım, merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

Demirel'in yapılan konuşma esnasında gözyaşlarına boğulduğu da görüldü.

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