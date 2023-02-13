Hatay'a dönen Volkan Demirel yine gözyaşlarına boğuldu! 'Ben buradayım, merak etmesinler!'

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından yasa boğuldu. Yıkılan binlar sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremzedeler için ise ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından yardım kampanyaları başlatılmıştı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, gönderilen yardım tırları da bölgeye ulaştı.

TAKIMI VE AİLESİNİ TAHLİYE ETMİŞTİ

Felaketin ilk gününde Hatay'da bulunan ve yaşanan afetin ardından gözyaşlarıyla yardım çağrısında bulunan Volkan Demirel, takımı ile ailesini bölgeden tahliye etmişti.

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Hatay'a yeniden geri dönen Demirel, yardım çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Volkan Ballı aracılığıyla depremzede çocuklarla görüntülü olarak konuştu.

"BEN BURADAYIM, MERAK ETMESİNLER"

Gerçekleştirilen görüşmede "Hatay'dayım, köylere yardım götürüyoruz" diyen Volkan Demirel, çocuklara "Kendilerine iyi baksınlar. Ben buradayım, merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

Demirel'in yapılan konuşma esnasında gözyaşlarına boğulduğu da görüldü.

