Mynet Trend

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 23.07.2019 20:35 | Son Güncelleme

Hatay’ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümüne istinaden 80 metrelik künefe vatandaşlara ikram edildi. Dünyanın en uzun künefesi olma özelliğini taşıyan künefe şölenine yüzlerce Hataylı katıldı.

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Etkinlik öncesi dünyanın en uzun künefesinin içerisine kullanılan malzemeleri söyleyen künefe ustası Mehmet Kürşat Bayraktar, “Hatay’ımızın kurtuluşunda Hataylılar için önemli olan 23 Temmuz festivalinde dünyanın en uzun künefesini yapıyoruz. Bizim için artık geleneksel hale geldi, halkımızın buradaki teveccühünü işte yöremizin künefesiyle ağzını tatlandırmaya çalışıp bu mutlu günümüzde güzel bir şeylere vesile olmasını istiyoruz. 15 personel ile bir hafta içinde uğraştık. 900 kilogram kadayıf, 600 kilogram peynir, 220 kilogram tereyağı ve fıstıkla dünyanın en uzun künefesini yaptık” dedi.

HATAY PROTOKOLÜ VATANDAŞLARA KÜNEFE DAĞITTI

Hatay’ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü etkinlerinden olan künefe şöleni Antakya’nın Atatürk Parkında gerçekleşti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un katıldığı etkinlikte, 80 metrelik künefe vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’ın anavatana katılışın 80ci yılındayız. Her yıl kutlarken bir adım giderek künefenin 1 metre uzunluğunu attırıyoruz. Şimdi 80. yılındayız 80 metre künefe yaptık. Ben 70 ile başladım 10 yıldır künefeyi tek tek birer metre artırıyoruz Rabbim dünya var oldukça bu coğrafyayı Türk yurdu olmaya devam ettirsin. Bizde burada tüm Hataylılar ile huzurlu bir şekilde yaşamaya edelim, bu temennimizi yerine gelebilmesi için bizimde iyi birer örnek vatandaş olmamız lazım. Yurdumuza ve şehrimize sahip çıkmamız lazım. Bu bağlamda hep birlikte şehrimize sahip çıkacağız ve Hatay dünya döndükçe Türk yurdu olmaya devam edecek” dedi.

Künefe şöleni, 80 metrelik künefenin tükenmesiyle son buldu.

Avını yerken böyle görüntülendiAvını yerken böyle görüntülendi
2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu
Tam anlamıyla vahşet! Çuval içerisinde bulundularTam anlamıyla vahşet! Çuval içerisinde bulundular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay künefe

En Çok Okunan Trend Haberler

'Belediye Başkanı akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası iddiası ilçeyi karıştırdı!

'Belediye Başkanı akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası iddiası ilçeyi karıştırdı!

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

Denizli'de yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Tam anlamıyla vahşet! Çuval içerisinde bulundular

Kakalak nedir? Kakalak böceği ile nasıl mücadele edilir?

Kakalak nedir?

Kene Şemdinli'de can aldı

Bu kez adres Şemdinli! Yine can aldı

Akdeniz foku, Antalya'da balık yerken görüntülendi

Yer: Antalya! Avını yerken görüntülendi

Erzurum Kongresi kararları nelerdir? 100. Yılında Erzurum Kongresi’nin önemi!

100. yılında Erzurum Kongresi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.