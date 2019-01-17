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Hatay'da Berfin'in yüzüne sıvı atan saldırganın kimliği belirlendi

Devrim Karadag Devrim Karadag
YAŞAM  | 17.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gaspçı tarafından yüzüne asit benzeri sıvı atıldığı iddia edilen Berfin Özek'in uğradığı saldırıda gerçek çok farklı çıktı. 19 yaşındaki Berfin'in yüzüne asit benzeri sıvı atan saldırganın, ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Hatay'da Berfin'in yüzüne sıvı atan saldırganın kimliği belirlendi

Olay, 15 Ocak günü Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu bir kişi tarafından kesildi. Bu kişi, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

BERFİN KİMİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Berfin Özek'in ifadesinde, saldırıyı ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in gerçekleştirdiğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine ekipler, Çeltik'in yakalanması için çalışma başlattı. Eski nişanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Berfin Özek'in kendisinden ayrıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Çeltik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
berfin asit hatay

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