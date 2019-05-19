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Hatay'da bir vatandaş Ebabil kuşu buldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 19.05.2019 08:57 | Son Güncelleme

Hatay’da bir vatandaş yol ortasında dünyada nadir görülen türler arasında olan Ebabil kuşu buldu.

Hatay'da bir vatandaş Ebabil kuşu buldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cemil Karaman isimli vatandaş motosiklet ile yolda giderken farklı bir tür olduğunu düşündüğü kuşu alarak evine getirdi. Kuşun Fil suresinin anlattığı ve bir çok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu tespit eden Karaman, kuşa evinde bakıyor.

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Cemil Karaman, Ebabil kuşunu yolun ortasında gördüğünü belirterek, “Motosikletle yolda giderken yolun ortasın da bir kuş gördüm ve durdum. Kuşu yolun ortasından aldım ve baktım bu kuş farklı bir kuş. Havaya attım uçsun diye ama uçamadı. Bende bu kuşu eve aldım geldim şimdi ise kuşa kendi imkanlarımla bakıyorum. Çevreye sorduğumda evcil bir kuş olmadığını ebabil kuşu olduğunu söylediler” dedi.

Ebabil kuşları neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülebiliyor.

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Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
ebabil kuşu hatay

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
her sene ramazan ayının değişmez haberi. hatayda enabil kuşu bulundu.
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