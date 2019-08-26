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Hatay'da çocuk parkında ortalık karıştı! Saç saça birbirlerine girdiler

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Hatay İskenderun'da oyun parkı içinde çıkan 2 kavgada taraflar birbirine girdi. Kavgaların birinde birbirine giren kadınları ayırmaya çalışan erkekler zor anlar yaşadı.

Kavgalar kent merkezindeki parkta akşam saatlerinde meydana geldi. Nedeni belirlenemeyen 2 kavgada da taraflar birbirine çocukların gözü önünde saldırdı. Olaylardan birinde 2 kadın birbirinin saçını çekerek, kavga etti. Kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti.

ÇOCUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay sırasında kadınlardan biri küçük bir çocuğun üzerine düştü. Çevredekilerin de müdahale ettiği kadınlar daha sonra parktan ayrıldı. Diğer olayda ise erkekler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İki olayda da taraflar daha sonra ayrılıp parktan uzaklaştı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay çocuk parkı

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