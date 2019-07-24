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Hatay’da ‘Künefe atma’ yarışması gerçekleşti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Hatay’ın anavatana katılışının 80. yılında ‘künefe atma’ yarışması düzenlendi. Yarışmada ilk dereceye giren ilk 3 kişiye hediye çeki verildi.

Hatay’da ‘Künefe atma’ yarışması gerçekleşti

Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Hatay Profesyonel Aşçılar ve Şefler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celil Erkan, “Burada Hatay’ın anavatana katılışının 80. yılının etkinlikleri kapsamında en iyi künefe atma yarışma düzenleyeceğiz. Halk arasında seçtiğimiz 20 kişiye, 20 tepsi künefe verip en iyi çeviren birinciye çeyrek altın, ikinci ve üçüncüye de hediye çeki vereceğiz” dedi.

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Yarışma kriterlerini açıklayan Başkan Erkan, “En iyi künefe çeviren, akrobasi hareketi yapan, yukarıda takla attıran yada gözleri kapalı atan kişilere 10 puan vereceğiz” dedi.

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5’i kadın toplamda 20 kişinin katıldığı künefe çevirme yarışmasında neşeli anlar yaşandı. Künefe çevirmek için alana gelen yarışmacılara yüzlerce Hataylı eşlik etti. Yarışma sonunda Cemile Halvacıoğu birinci olurken, Emine Özdemir ikinci, Necat Süral de üçüncü oldu. Birinci olan Cemile Halvacıoğlu’na çeyrek altın ve hediye çekini Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş verdi.

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Yarışma künefe ustasının künefeyi metrelerce yukarı atarak çevirmesiyle son buldu.

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