Hatay'da trafikte şoke eden görüntü! Kaza yaptığı araçla yoluna devam edince...

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Hatay'da kaza yaptığı araçla trafiğe çıkan sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Trafikteki diğer sürücülerin bakışlarına aldırmadan yoluna devam eden sürücü, otomobilini tamire bu şekilde götürdü.

Hatay'da trafikte şoke eden görüntü! Kaza yaptığı araçla yoluna devam edince...

Antakya-İskenderun Karayolunda trafik kazasında büyük hasar oluşan otomobiliyle seyir eden bir sürücü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İddiaya göre, Defne ilçesinde karıştığı bir kaza sonrası çekici çağırmak yerine aracını kendisi götürmeyi tercih eden sürücü, Antakya-İskenderun Karayolu Çekmece mevkiinde, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

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Görenlerin hayrete düştüğü olayda ismine ulaşılamayan otomobil sürücüsünün aracını Antakya Küçük Sanayi Sitesine tamire götürdüğü öğrenildi. (İHA)

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hatay trafik otomobil trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
motoru çalışıyorsa böyle kullanabilir, adam haklı bir çekici o kadar mesafeye kimbilir kaç para alacaktı.
yürüyor ya sen ona bak. gerisi nasıl olsa halledilir. Sarı mercedes filminden.
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