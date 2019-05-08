Gastronomi kenti Hatay'ın Ramazan aylarındaki eşsiz tatlılarından olan, susam ve tahinin yoğrulmasıyla elde edilen küncülü helva, iftar sonrası tüketilen tatlıların başında geliyor. Fansa ailesi de ramazanın gelmesiyle tezgahlardaki yerini yeniden alan küncülü helva için kolları sıvadı ve gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai içine girdi.

Antakya'da bulunan Tarihi Uzun Çarşı'da küncülü helva lezzetini yaşatmaya devam ettiklerini ifade eden Şahap Fansa, Hatay’ın yanı sıra Adana ve Gaziantep’ten de talebin olduğunu söyledi. Sadece Ramazan ayında bu tatlıyı ürettiklerini vurgulayan Şahap Fansa, “Çocukluğumdan bu yana babamın elinde büyüdüm bu meslekte. Babamda zaten Uzun Çarşı’da büyüdü, yıllardır bu mesleği sürdürüyoruz. Geleneksel olarak el yapımı makinede bu kadar ince üreten sadece biz kaldık. Bir ustamız daha var, şuanda o yapmıyor. Son kuşak biz oluyoruz, Antakya’da bu işi devam ettiriyoruz. Sadece Ramazan’dan Ramazan’a çıkıyor, öyle olduğu içinde çok rağbet var. Sabahın erken saatlerinde geliyoruz, gece 10’a kadar buradayız. Ve hiç durmadan tepsileri dolduruyoruz çünkü Adana’ya, İskenderun’a, Gaziantep’e kadar gönderiyoruz helvayı” dedi.