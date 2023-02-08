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Hatay muhabiri İzzat Nazlı, eşi ve 2 çocuğu ile depremde hayatını kaybetti!

08.02.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demirören Haber Ajansı (DHA) Hatay muhabiri İzzet Nazlı (33), Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde memur olarak görev yapan eşi Seda Nazlı (30) ile çocukları Esila (5) ve Ahmet Eren Nazlı (10), Maraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin vurduğu Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını yitirdi.

Hatay muhabiri İzzat Nazlı, eşi ve 2 çocuğu ile depremde hayatını kaybetti!

Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa arasında 5 Şubat'taki maçta görev yapan 33 yaşındaki muhabir, daha sonra evine gitti.

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İzzet Nazlı, depremde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokağı'nda evinin bulunduğu Genç Apartmanı'nın yıkılması sonucu eşi ve iki çocuğuyla enkaz altında kaldı. Nazlı'nın oturduğu evin yıkıldığı haberini alan yakınları enkaza geldi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

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Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, Nazlı ile Hatay Büyükşehir Belediyesinde çalışan eşi Seda Nazlı (30) ve çocukları Esila (5) ile Ahmet Eren'in (10) cansız bedenlerine ulaştı.

Nazlı ailesinin cenazelerinin yarın Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

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