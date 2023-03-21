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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede sürecek

21.03.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 17 mahallede devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki Ürgen Paşa, Ovakent, Büyükçat, Akcurun, Açıkdere, Habib-i Neccar, Haraparası, Kocaabdi, Meydan, Orhanlı, Şeyhali, Akçaova, Saçaklı, Suvatlı, Güzelburç, Gazi ve Dikmece mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bilgisine yer verildi.

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deprem Hatay Antakya yıkım mahalle

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