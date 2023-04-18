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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede devam edecek

18.04.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 78 mahallede devam edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların 17 Nisan'da Antakya'daki, Narlıca, Maşuklu, Açıkdere, Gökçegöz, Kocaabdi, Kuyulu, Şirince, Havuzlar, Karaalibölüğü, Haraparası, Şehitler, Yeni Cami, Habibi Neccar, Küçükdalyan, Hacı Ömer Alpagot, Sofular, Orhanlı, Kışlasaray, Güllübahçe, Ulucami, Emek, Aksaray, General Şükrü Kanatlı, Ürgen Paşa, Şehrizan Ürgen, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Cebrail, Esenlik, Akevler, Kuzeytepe, Esentepe, Odabaşı, Akasya, Saraykent, Oğlakören, Karlısu, Ovakent, Serinyol, Dikmece, Karaali, Üçgedik, Alazı, Akhisar, Güzelburç, Akçova, Derince, Büyükdalyan, Anayazı, Bozüyük, Tanışma, Üzümdalı, Arpahan, Zülüflühan, Narlıca ile Defne'deki Harbiye, Yeşilpınar, Gümüşgöze, Balıklıdere, Büyükçat, Özbek, Sinanlı, Karşıyaka, Aknehir, Dursunlu, Sümerler, Çekmece, Armutlu, Orhanlı, Turunçlu, Akdeniz, Subaşı, Aşşağı Okçular, Tavla, Yeniçağ, Güneysöğüt, Hancağız ve Samankaya mahallelerinde sürdürüleceği kaydedildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri belirtildi.

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deprem Hatay Antakya yıkım enkaz taşıma

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