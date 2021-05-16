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Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

16.05.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi Şifalı Su mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Alevlere 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alınan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, piknikçi ateşi sonucu çıktığı tahmin edilen ve ormanlık alana sıçrayan yangının, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındığını kaydetti.

Ketmen, bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

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