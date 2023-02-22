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Hatay'da depremi yaşayanlar Düzce'de hayata bağlanıyor

22.02.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan Düzce'ye gelerek yurda yerleştirilen depremzedeler, kayıplarına rağmen yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Depreme Antakya ilçesinde oturduğu 3 katlı binada yakalanan 67 yaşındaki Fehmi Sönmez, yaşadıklarını unutamıyor.

Sarsıntının başlamasıyla hızlıca dışarı çıkmayı başaran Sönmez, daha sonra geldiği Düzce'de Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yanına birkaç kişisel eşyasını alan Sönmez, depremde kaybettiği yakınlarının fotoğraflarına bakarak avunmaya çalışıyor.

Sönmez, AA muhabirine, depreme uykusunda yakalandığını söyledi.

Şiddetli bir sarsıntıyla uyandığını belirten Sönmez, "Bir sallantı, bir gürültü, lamba söndü, elektrikler kesildi. Dolabım devrildi, o anda kalktım mum ışığıyla giyindim dışarıya çıktım. Sağımızdaki, solumuzdaki binalar yerle bir. İnsanın aklı hayali durur, böyle bir facia olamaz dersin." dedi.

Sönmez, depremde 8 akrabasını ve bazı arkadaşlarını kaybettiğini dile getirerek, bir daha böyle bir acı yaşanmamasını temenni etti.

"DEVLET MİLLET SEFERBER OLDU"

Aynı yurda yerleştirilen Mustafa Ersoy da depreme kendisine ait müstakil evde yakalandıklarını anlattı.

Ersoy, deprem sırasında uyanık olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Depremden yarım saat önce uyandım, mutfağa gittim bir şeyler atıştırdım. Akşam haberlerini kaçırmıştım, haberleri izliyordum. Deprem bir gürültüyle başladı, artarak devam etti. Ben ezan okumaya başlayınca çocuklarım uyandı. Tam dış kapıdan adımımızı attığımızda en şiddetli olarak vurdu, hepimiz yere serildik, her birimizi başka tarafa fırlattı. Aldım çocuklarımı binadan uzaklaştırdım. Nice canlar gitti mahalleden, dikili bina kalmadı. Allah hiçbir millete böyle bir afet göstermesin."

Depremin ardından devletin ve milletin seferber olduğunu kaydeden Ersoy, "Yaramız çok büyük ama bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Devlet millet seferber olmuş, sabaha kadar yardımlar gelmeye başladı. Tüm Türkiye ayağa kalmış, her şeyi yetiştirdiler fazlasıyla. Devlet hepimize kucak açtı, yoksa bu milletin hali ne olurdu." ifadelerini kullandı.

Depremzede Halil Yitik ise deprem anında büyük korku yaşadıklarını belirterek, bazı yakınlarını kaybettiğini, enkaz altında kalan bazı vatandaşların kurtarılmasına destek verdiğini söyledi.

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deprem Hatay Düzce yurt

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