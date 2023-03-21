Hatay'da depremzedeler, şarj ve ışıklandırmada "enerji bank"larından yararlanacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgelerindeki enerji ihtiyacı için harekete geçen lisenin üretimini tamamladığı banklar, merkez Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi'ndeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına gönderildi.

Kente gelen öğretmen ve öğrenciler de güneş panelli enerji banklarının montaj işlemine başladı. Kurulumu tamamlanan banklar, Valilik koordinasyonunda çadır kentlere ulaştırılacak.

Telefon, tablet ve taşınabilir bataryalar gibi elektronik aletler için şarj imkanı sağlayacak enerji bankları, geceleri de ışıklandırma desteği sunacak.

"ENERJİ BANKIYLA 24 SAAT ENERJİ SAĞLAYABİLİYORUZ"

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Bölümü Alan Şefi Ercan Koca, AA muhabirine, depremlerin ardından afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Bölgedeki enerji ihtiyacına destek olma kararı aldıklarını anlatan Koca, "Yenilenebilir enerji bölümü olarak 'güneş enerjisiyle destek sağlayabiliriz' dedik. Öğrencilerimize, 'Gönüllü olarak kim çalışmak ister?' diye sorduğumuzda hemen hemen hepsi el kaldırdı. Öğretmenlerimizle bu projeyi tasarladık ve üretmeye başladık. Çok şükür 500. bankımızı da Hatay'a getirmiş olduk." dedi.

Koca, Hatay'a 200, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için de 100'er bank ürettiklerini belirtti.

Bankların çadır kentlerindeki enerji ihtiyacına destek olacağını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Enerji bankıyla 24 saat enerji sağlayabiliyoruz. Elektrikler kesilse bile bu sistemde kesinti yaşanmıyor. Güneşten elektriğini sağlıyor. İçinde aküsü var. Sabaha kadar hem aydınlatma hem de telefon, tablet ve taşınabilir bataryalar gibi ürünleri şarj imkanı veriyor. Her bankın gün içerisinde 80 telefonu şarj etme kapasitesi bulunuyor."

Lisenin 10. sınıf öğrenci Ertuğrul Yıldırım da depremzedelere fayda sağlayacak çalışmada yer aldığı için mutlu olduğunu aktardı.

Bankların sunacağı hizmete değinen Yıldırım, "Güneşten elde ettiğimiz enerjiyi akülere depoluyoruz. Bu akülerdeki enerjiyi 24 saat boyunca kullanabiliyoruz. Depremzedeler sıkıntı çekmeden elektriğe ulaşma imkanı olacak. Bu dönemde elektrik bulmak bazı yerlerde zor olabiliyor. Bu proje sayesinde telefonlarını şarj edebilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

