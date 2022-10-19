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Hatay'da düğündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.10.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da düğündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hatay’da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde sokaktaki bir düğünde, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada H.D'nin (17) evinden getirdiği pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açması sonucu Sedat Gizlenir, Eser Ş. ve K.Ş. (11) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Gizlenir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkhan düğün kavga

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