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Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

23.02.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılan sürücü belgesi sınavına girenlerin rutin üst arama kontrollerini gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücü adaylarından A.E'nin üzerinde, kopya düzeneği olarak hazırlanan kulaklık, kamera, internet sağlayıcı WiFi cihazı ve SIM kart ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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sınav İskenderun Hatay

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