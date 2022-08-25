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Hatay'da kuyumculara düşük ayarlı altın satan 3 zanlı gözaltına alındı

25.08.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kuyumculara düşük ayarlı altın satan 3 zanlı gözaltına alındı

Hatay'da kuyumculara düşük ayarlı altın satan 3 zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyumculara ayarı düşük altın sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kuyumculara ayarı düşürülmüş altın satarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İşletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla A.Ç, M.E.Ç. ve F.Ç'yi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında ele geçirilen 37 bin 165 lira, kuyumculara teslim edildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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dolandırıcılık polis Gözaltı Kuyumcu Hatay Antakya Altın

Hatay Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
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Öğle
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İkindi
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Hatay ECZANELER
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