Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, atıkların bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelburç Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde atıkların bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Çevredeki esnaf ve polis ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, sanayide bulunan işletmelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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