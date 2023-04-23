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Hatay'da sahra hastanesinde tedavi gören çocuklara 23 Nisan etkinliği

23.04.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da sahra hastanesinde tedavi gören çocuklara 23 Nisan etkinliği

Hatay'da sahra hastanesinde tedavi gören çocuk hastalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte eğlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesinin çocuk kliniği bölümü, balon ve bayraklarla süslendi. Doktor ve hemşireler, müzikler eşliğinde çocukların eğlenmesini sağladı.

Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu tarafından yollanan boyama kitapları ve oyuncaklar da çocuklara dağıtıldı.

HMKÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine, çocukların yüzlerini güldürebildikleri için büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bugünün çocukların bayramı olduğunu belirten El, "Çocuk kliniğimizde günlük ortalama 200-250 hasta bakıyoruz. Şu anda 40 yatan çocuğumuz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnız ülkemiz çocuklarına değil tüm dünyaya armağan ettiği 23 Nisan'ı kutlayarak, her ne kadar felaketi, depremi yaşamış olsalar da onlar için unutulmaz bir anı olmasını istedik." diye konuştu.

El, çocukların umutla geleceğe bakabilmeleri adına bu anlamlı günü felakete rağmen kutlamak istediklerine değinerek, "Her zaman diyoruz ki, onların bedenleri küçük ama hayal dünyaları, kalpleri çok büyük. Her zaman çocuklarımızın yanındayız. Bu felaketi el birliğiyle inşallah en az acıyla travmayla hüzünle atlatalım istiyorum. Daha nice güzel bayramlarımız olsun." ifadesini kullandı.

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Hatay Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:46
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:22
Yatsı
20:42

Hatay Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

Eda eczanesi
Altinozu
Sümerler eczanesi
Antakya-defne
Sürmeli eczanesi
Antakya-defne
Şifa eczanesi
Arsuz
Fulya eczanesi
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