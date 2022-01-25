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Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

25.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Çaylı Caddesi'nde, Gökhan Altuğ ile husumetlileri S.S. ile T.S. arasında tartışma çıktı.

Kaçarak bir iş yerine sığınan Gökhan Altuğ, dükkana silahla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altuğ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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cinayet Hatay silahlı saldırı

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