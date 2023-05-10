Hatay'dan 15 deprem mağduru kadın Bodrum'da ağırlandı

Bodrum Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da çalışmalarına ve desteklerine devam ederken son olarak deprem mağduru kadınları Bodrum'da ağırladı.

Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada, depremden etkilenen kadınlar, büyük afet sonrası yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, açıklamasında, deprem sonrası tüm çalışmaların dostluk çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Depremdeki yaralılar, kayıplar için ciddi üzüntü içinde olunduğunu belirten Aras, "Hatay-Arsuz Dostluk Kenti'nde devam eden altyapı çalışmaları sonrası daha yaşanabilir bir alan yaratılacak. Bölgeye 300'e yakın konteyner gelecek ve desteklerimiz bölgenin üzerinden eksilmeden sürecek." diye konuştu.

Mor Dayanışma İskenderun-Arsuz Temsilcisi Sibel Tümkaya ile sahadaki gönüllüler ve bölgeden gelen deprem mağduru kadınlar söz alırken belediye, BKD, Mor Dayanışma ve gönüllülerle birlikte her türlü ayrımcılık ve tacize maruz kalan kadınlar için kadın yerleşkesi yapılacağı belirtildi.

Depremden etkilenen ve deprem sonrası Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kenti'nde kalan kadınlar, belediye çalışanları ve gönüllülere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Hataylı kadınlar, toplantının ardından Bodrum'u gezdi.

