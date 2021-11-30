Hatay mutfağından günün her öğününde sofrada görmek isteyeceğiniz yumurta öccesi tarifi

Yöresel tariflerin Türk mutfağını ne kadar zenginleştirdiğini ve aslında Türk kültürünün en kalıcı izlerinden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Yörelerin yaşamları ve gelenekleri hakkında da bize fikir verebilen bu tariflerin isimleri de en az lezzetleri kadar akılda yer ediyor. Bu durumun birçok örneğine ülkemizin her bölgesinde rastlayabiliriz. Ama bugünkü adresimiz Hatay, namı diğer Antakya. Hatay'ın, ünü şehrin sınırlarını aşan lezzetli soslarının yanı sıra tadına doyamayacağınız birçok geleneksel yemeği var. Yumurta öccesi de bunlardan biri. Yöreden yöreye adı ve yapılış şekli değişse de lezzeti baki kalıyor. Birkaç malzemeyle bir çırpıda hazırlanan yumurta öccesinin lezzetine ve pratikliğine rağmen pek bilinmiyor oluşu da bizi biraz düşündürüyor açıkçası. Gelin, mutfağınıza girdikten sonra sofralarınızdan eksik olmayacak bu tarife bir göz atalım.
MALZEMELER
6 adet yumurta
1 demet yeşil soğan
1 demet taze sarımsak
1 demet taze nane
1 demet maydanoz
4 yemek kaşığı un
Tuz
Kızartmak için;
Domates sosu için;
2 adet domates
1 çay kaşığı toz şeker
Tuz
Karabiber
HAZIRLANIŞI
Yumurtaları karıştırma kabında güzelce çırpın.
Daha sonra ince ince doğradığınız taze soğanı, taze sarımsağı, taze taneyi, maydanozu ve unu ekleyip karıştırın.
Tuz ve karabiberi de ekleyip kıvam alıncaya kadar iyice çırpın.
Öcce tavası ya da herhangi bir yapışmaz tavaya biraz ayçiçeği yağı döküp kızdırın.
Harçtan bir yemek kaşığı alıp kızgın yağda çevirerek her iki tarafını da pişirin.
Kızaran öccelerin fazla yağını çekmek için kağıt havlunun üzerine alın.
Sos için domatesleri soyup rendeleyin.
Rendelediğiniz domatesleri küçük bir tencereye alın.
Toz şeker, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyin. Domatesler suyunu çekene kadar pişirin.
Öcceleri domates sosuyla birlikte servis tabağına alın.
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