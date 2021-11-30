Hatay mutfağından günün her öğününde sofrada görmek isteyeceğiniz yumurta öccesi tarifi

Yöresel tariflerin Türk mutfağını ne kadar zenginleştirdiğini ve aslında Türk kültürünün en kalıcı izlerinden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Yörelerin yaşamları ve gelenekleri hakkında da bize fikir verebilen bu tariflerin isimleri de en az lezzetleri kadar akılda yer ediyor. Bu durumun birçok örneğine ülkemizin her bölgesinde rastlayabiliriz. Ama bugünkü adresimiz Hatay, namı diğer Antakya. Hatay'ın, ünü şehrin sınırlarını aşan lezzetli soslarının yanı sıra tadına doyamayacağınız birçok geleneksel yemeği var. Yumurta öccesi de bunlardan biri. Yöreden yöreye adı ve yapılış şekli değişse de lezzeti baki kalıyor. Birkaç malzemeyle bir çırpıda hazırlanan yumurta öccesinin lezzetine ve pratikliğine rağmen pek bilinmiyor oluşu da bizi biraz düşündürüyor açıkçası. Gelin, mutfağınıza girdikten sonra sofralarınızdan eksik olmayacak bu tarife bir göz atalım.

YUMURTA ÖCCESİ

MALZEMELER

6 adet yumurta

1 demet yeşil soğan

1 demet taze sarımsak

1 demet taze nane

1 demet maydanoz

4 yemek kaşığı un

Tuz

Kırmızı pul biber

Kızartmak için;

Ayçiçeği yağı

Domates sosu için;

2 adet domates

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI