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Hataylı beşizlerin ikinci yaş günleri kutlandı

28.03.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hataylı beşizlerin ikinci yaş günleri kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2 yıl önce Suudi Arabistan’dan Kovid-19 nedeniyle Hatay’a getirilen beşiz bebeklerin ikinci yaş günleri kutladı.

Hataylı Merve-Hüseyin Huyluoğlu çifti, iki yaşına giren çocukları Yusuf, Hamza, Muhammed, Selma ve Necla için Antakya'daki evlerinde doğum günü partisi düzenledi.

Huyluoğlu çifti, çocuklarıyla pastadaki mumları üfleyerek beşizlerinin ikinci yaşlarını kutladı.

Daha sonra çift, müzik eşliğinde çocuklarıyla oynadı.

Suudi Arabistan'a 18 yıl önce çalışmak için giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hüseyin Huyluoğlu ve eşi Merve Özer Huyluoğlu, bir kızları ve iki yıl önce mart ayında dünyaya gelen 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocuklarıyla Kovid-19 salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamış, beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede zor günler geçirmişti. Ailenin talebi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleriyle Huyluoğlu ailesi, beşiz bebekleri ile birlikte Türkiye'ye getirilmişti.

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