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Hatayspor 189 gün sonra sahaya çıktı, rakibine tam 5 gol attı!

12.08.2023 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in açılış haftasında Hatayspor deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Hatay ekibinin 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Pendikspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Hatayspor, 3. dakikada Carlos Strandberg ile 1-0 öne geçti.

22 dakikada Görkem Sağlam farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Hatayspor, 46. dakikada Bertuğ ile farkı 3'e çıkardı.

Konuk ekip, 57. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ile skoru 4-0 yaptı. Dele-Bashiru, 85. dakikada kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti. Pendikspor, uzatma anlarının son dakikasında farkı 4'e indirdi. Hatayspor sahadan 5-1 galip ayrıldı.

TAM 189 GÜN SONRA...

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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası geçen yıl ligden çekilen Hatayspor, 189 gün sonra çıktığı ilk resmi maçı kazanmış oldu.

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