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Hatayspor 3-1 Antalyaspor (Maç Sonucu)

20.11.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti ve son 3 maçtaki 2. galibiyetini aldı.

Hatayspor 3-1 Antalyaspor (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Atakaş Hatayspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ayoub El Kaabi, 69. dakikada Ruben Ribeiro ve 84. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor'un tek sayısı ise 45+3. dakikada Paul Mukairu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Atakaş Hatayspor, son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve puanını 26'ya yükselterek ikinci sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

Atakaş Hatayspor, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Fraport TAV Antalyaspor ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

11' konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.

13' Hatay ekibinin geliştirdiği atakta, Lobjanidze'nin sağ kanattan ortasında El Kaabi arka direkte yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

16' çalımlarla ceza sahasına giren Amilton'un çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.

27' rakibinden kaptığı topla sol kanattan atak geliştiren Mukairu, meşin yuvarlağı arka direkteki Bünyamin Balcı'ya aktardı. Bünyamin'in kontrol ettikten sonra çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.

45+1' Akataş Hatayspor öne geçti. Bordo-beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta, Ribeiro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

45+3' Antalya ekibi eşitliği sağladı. Amilton'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fredy, sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu filelerle buluşturdu: 1-1

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Hatayspor
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