SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Hatayspor’a Kanadalı sol bek Samuel Ayomide Adekugbe

Hatayspor’a Kanadalı sol bek Samuel Ayomide Adekugbe

18.06.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kanada Milli Takım oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor’a Kanadalı sol bek Samuel Ayomide Adekugbe

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe’yi transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 26 yaşındaki savunmacı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanada Milli Takım kampında bulunan Adekugbe ile Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, online görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Boupendza transferinde gelişme!Boupendza transferinde gelişme!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yahu bayılıyorum hatay a nasıl süper transfer yapıyorlar

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Yarmolenko, Ronaldo'yu tiye aldı

Yarmolenko, Ronaldo'yu tiye aldı

EURO 2020'de tarihi anlar!

EURO 2020'de tarihi anlar!

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe yeni bekini Belçika'da buldu

F.Bahçe yeni bekini Belçika'da buldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.