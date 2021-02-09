Hatayspor, Aaron Boupendza'yı resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Süper Lig'de Aaron Boupendza fırtınası esiyor. Gabonlu golcü bu sezon toplam rakip ağları 17 kez havalandırarak krallık yarışında açık ara zirveye kuruldu.Gabonlu futbolcu sol ayağı ile attığı zorluk derecesi yüksek goller, hızı ve dripling yeteneği ile Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa'nın bazı kulüplerinin transferde 1 numaralı hedefi haline geldi.

LUCESCU İSTEDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde fiyatını sorduğu yıldız forveti Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu da istemiş ancak iki kulüp şartlarda anlaşamamıştı.

MESUT ÖZİL DETAYI

Yıldız futbolcu Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli takımın yıldızı Mesut Özil'le fotoğraf çektirmiş ve bir röportajda "Mesut Özil'le birlikte oynamak isterim" demişti.

TRANSFER TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI

Hatay Büyükşehir Belediye (BŞB) Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş Boupendza ile ilgili flaş açıklama yaptı.Başkan Savaş, "Boupendza için İstanbul'dan 4 takım teklifte bulundu. Boupendza, Hatay'da mutlu. Değerini bulduğu zaman, oyuncunun da isteği doğrultusunda transferi gerçekleşebilir. Boupendza'yı, İstanbul'dan Başakşehir ve 3 büyük takımımız istedi. Bunun dışında Ukrayna, Rusya ve İtalya'dan isteyenler oldu. 5.5 milyon euro ve 5 Milyon 150 bin euro teklifler geldi. Ayrıca bonuslar da vardı. Ama bu tarz yetenekli futbolcuları çok fazla göremiyorsunuz.Şu anda Avrupa piyasasında en iyi çıkış yapan 25 oyuncu içinde 8. sırada. Ben inanıyorum ki, ikinci yarıda daha çok çıkış yapacaktır. Hatayspor, oyuncunun kıymetini biliyor." dedi.