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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

15.03.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.

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