SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Hatayspor'da 3 yeni pozitif vaka daha

Hatayspor'da 3 yeni pozitif vaka daha

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.10.2020 14:14 | Son Güncelleme

Hatayspor, 3 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve takımdaki toplam pozitif oyuncu sayısının da 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Hatayspor'da 3 yeni pozitif vaka daha

Hatayspor'dan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi bir şok haber daha geldi. Önceki gün 3 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını duyuran Hatayspor'da, 3 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımıza yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Covid-19 test sonucu pozitif olmuştur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
'Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz''Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz'
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Verdiği cüretkar pozlar, beklenen maçın önüne geçti...
Verdiği cüretkar pozlar, beklenen maçın önüne geçti...
Çok istedik ama olmadı...
Çok istedik ama olmadı...
Vural’dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
Vural’dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatayspor'da 3 yeni pozitif vaka daha
Süper Lig ekibinde 3 pozitif vaka daha
Mehmet Özdilek: Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz
'Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz'
Tribünler 217 gün sonra seyircilere ‘merhaba’ dedi
217 gün sonra seyirci maç!
ÖZET | Türkiye-Sırbistan: 2-2
Çok istedik ama olmadı...
Trabzonspor- Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek
İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının hakemi
Cengiz Ünder: “Hazırım ve şans gelince elimden geleni yaparım”
“Hazırım ve şans gelince elimden geleni yaparım”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.