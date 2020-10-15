Hatayspor'da 3 yeni pozitif vaka daha

Hatayspor'dan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi bir şok haber daha geldi. Önceki gün 3 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını duyuran Hatayspor'da, 3 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımıza yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Covid-19 test sonucu pozitif olmuştur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

