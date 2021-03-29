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Hatayspor'da Boupendza'nın testi pozitif çıktı

29.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'un gol krallığının zirvesindeki yıldızı Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hatayspor'da Boupendza'nın testi pozitif çıktı

Gabon Futbol Federasyonu, ülkemizde Hatayspor'da oynayan Boupendza ve Altay forması giyen Poko'nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını resmen açıkladı.

Hatayspor 3 Nisan'da Süper Lig'in 32 haftasında Galatasaray'a konuk olacakken, Boupendza'nın Türkiye'ye dönüşü ile ilgili prosedürün nasıl işleyeceği henüz netlik kazanmadı.

"ÇIKIP ASLANLAR GİBİ OYNARIZ"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza için yaptığı açıklamada, "Koronavirüsten çok canımız yandı, 17 oyuncumuz yakalanmıştı. Şanssızlık olmuştu ama teknik heyetimiz bundan çıktı ve ligin en iyi oynayan takımlarından oldu. Teknik heyetimiz Galatasaray maçına özel olarak hazırlanıyor. 6 futbolcumuz milli takıma gitti. Aaron Boupendza en önemli oyuncumuz ama futbolda böyle şeyler oluyor. A-B-C planlarıyla çıkıp çıkıp aslanlar gibi oynarız" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hatayspor
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