Hatayspor'da Boupendza'nın testi pozitif çıktı

Gabon Futbol Federasyonu, ülkemizde Hatayspor'da oynayan Boupendza ve Altay forması giyen Poko'nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını resmen açıkladı.

Hatayspor 3 Nisan'da Süper Lig'in 32 haftasında Galatasaray'a konuk olacakken, Boupendza'nın Türkiye'ye dönüşü ile ilgili prosedürün nasıl işleyeceği henüz netlik kazanmadı.

"ÇIKIP ASLANLAR GİBİ OYNARIZ"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza için yaptığı açıklamada, "Koronavirüsten çok canımız yandı, 17 oyuncumuz yakalanmıştı. Şanssızlık olmuştu ama teknik heyetimiz bundan çıktı ve ligin en iyi oynayan takımlarından oldu. Teknik heyetimiz Galatasaray maçına özel olarak hazırlanıyor. 6 futbolcumuz milli takıma gitti. Aaron Boupendza en önemli oyuncumuz ama futbolda böyle şeyler oluyor. A-B-C planlarıyla çıkıp çıkıp aslanlar gibi oynarız" demişti.

