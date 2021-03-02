Hatayspor'da Boupendza şoku!

Hatayspor'da Aaron Boupenza şoku yaşanıyor. Ara transferin gözdesi ve ismi Galatasaray ile Fenerbahçe ile anılan golcü oyuncunun sağ el bileğinde çatlak oluştu. Bu sezon 18 golle gol kralığında zirvede bulunan yıldız adayı Hatayspor'un yarın deplasmanda Sivasspor'la yapacağı karşılaşmada görev yapamayacak...

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı bulunmazken, Anadolu Ajansı'nın haberine göre; sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza yarınki maçta takımdaki yerlerini alamayacak. Atakaş Hatayspor, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.

