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Hatayspor'da İsmail Köybaşı sesleri

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.07.2020 11:34 | Son Güncelleme

TFF 1.Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı başaran Hatayspor yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Hatayspor'un transfer etmek istediği isimleriden birinin Hataylı olan ve İspanya'da Granada forması giyen İsmail Köybaşı olduğu öğrenildi.

Hatayspor'da İsmail Köybaşı sesleri

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'un transfer hedeflerinden biri İsmail Köybaşı.

Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen İsmail Köybaşı, Ağustos 2019'da Granada ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Nihat Tazearslan'dan TRT SPOR'a Selçuk İnan açıklaması

Hatayspor'da Başkan Nihat Tazearslan, TRT SPOR özel yayınında Galatasaraylı Selçuk İnan ile ilgili soruya, "Selçuk İnan ile bir görüşme oldu. Ama Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum. İstiyoruz elbette. Memleketimizin çocuğu, Hataylı Selçuk. Yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray ile Selçuk İnan için bir transfer görüşmesi yaptık. Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum. Son durum şimdilik böyle..." yanıtını vermişti. (TRT SPOR)

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