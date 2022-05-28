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Hatayspor’da kaleci Munir ile yollar ayrıldı

28.05.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Hatayspor’da kaleci Munir ile yollar ayrıldı
Munir Mohamedi

Munir Mohamedi

FAS Fas
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Hatayspor
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Hatayspor'un 2020'de Malaga'dan transfer ettiği Munir Mohamedi, geçen sezon 37 lig maçında görev alırken kalesinde 46 gol görmüştü.

Bu sezon ise 34 lig maçında ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyen Faslı kaleci, 51 gole engel olamadı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hatayspor'umuzun mefaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor
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