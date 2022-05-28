Hatayspor’da kaleci Munir ile yollar ayrıldı

Hatayspor'un 2020'de Malaga'dan transfer ettiği Munir Mohamedi, geçen sezon 37 lig maçında görev alırken kalesinde 46 gol görmüştü.

Bu sezon ise 34 lig maçında ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyen Faslı kaleci, 51 gole engel olamadı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hatayspor'umuzun mefaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

