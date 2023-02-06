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Hatayspor'da korkutan bekleyiş! 4 isimden henüz haber alınamıyor, Barış Alıcı ise kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı...

06.02.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasında endişeli bekleyiş sürüyor.

Hatayspor'da korkutan bekleyiş! 4 isimden henüz haber alınamıyor, Barış Alıcı ise kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı...

Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da sevindirici haberler gelmeye devam ederken; 4 isim ile kontakt kurulamadı.

Teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Futbolculardan Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım'ın ve Kerim Alıcı'nın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Futbolcular Christian Atsu ile Onur Ergün, sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı.

KEREM ALICI ENKAZDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

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Kerim Alıcı'nın enkazdan kendi imkanlarıyla çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...'' ''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

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