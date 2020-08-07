Hatayspor’da Kubilay Sönmez ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Kubilay Sönmez ile yollarını ayırdı.
Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklama da “İki senedir Hatayspor’umuzun formasını terleten, armamıza yakışır şekilde mücadele eden ve takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Kubilay Sönmez'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz” denildi.
(İHA)
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Erol Bulut'tan flaş açıklamalar
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden açıklandı
İşte Arda Turan'ın alacağı ücret!
F.Bahçe 4. transferi resmen açıkladı
Yıldız futbolcu Trabzonspor'a veda etti
Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
Alexis Sanchez 3 yıl Inter'de
Ferreira dönemi sona erdi
Dünya devi kulüp satıldı
Cüneyt Çakır'a dev görev
9 yıl sonra Galatasaray'da
Rangers'tan forvet hattına takviye
Beinsports iptal nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum