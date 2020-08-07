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Hatayspor’da Kubilay Sönmez ile yollar ayrıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Bu sezon ilk defa Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, iki sezondur takımında bulunan Kubilay Sönmez ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sözleşmesi sona eren Sönmez’i kamp kadrosuna dahil etmeyen bordo - beyazlı ekip, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Hatayspor’da Kubilay Sönmez ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Kubilay Sönmez ile yollarını ayırdı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklama da “İki senedir Hatayspor’umuzun formasını terleten, armamıza yakışır şekilde mücadele eden ve takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Kubilay Sönmez'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz” denildi.

(İHA)

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