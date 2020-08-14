Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren idman, pas organizasyonlarıyla tamamlandı.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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